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لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام بارما

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل مواجهة مضيفه فريق بارما، المقرر لها في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب «إينيو تارديني»، في ختام منافسات الجولة الـ25 من .

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالى:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: سكرينيار، دى فريج، باستونى

الوسط: حكيمى، باريلا، بروزوفيتش، إريكسن، بيرسيتش

الهجوم: لوكاكو، أليكسيس سانشيز

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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