شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام بارما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل مواجهة مضيفه فريق بارما، المقرر لها في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب «إينيو تارديني»، في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالى:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: سكرينيار، دى فريج، باستونى

الوسط: حكيمى، باريلا، بروزوفيتش، إريكسن، بيرسيتش

الهجوم: لوكاكو، أليكسيس سانشيز