شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل قبل مباراة ليفربول وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تغيير حكم مواجهة ليفربول وضيفه تشيلسي، والتي تنطلق في العاشرة والربع من مساء اليوم، الخميس، على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أنه تم استبدال الحكم كريج باوسون، الذي كان من المفترض ادارته للمباراة، كإجراء احترازي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا واستبعد من المباراة.

ومن المقرر أن يتولي الحكم المخضرم مارتن اتكينسون إدارة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بدلا من باوسون.