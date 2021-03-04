شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يعلق على عقوبة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عدلي القيعى، مستشار التعاقدات في النادى الأهلى، رأيه في العقوبة التي تعرض لها محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب القلعة الحمراء، موضحا أنه لاعب مميز ويصنع الفارق في أي وقت ولكنه يهدر وقته في مثل هذه الأشياء.

وقال القيعى، في تصريحات تليفزيونية، إن في القلعة الحمراء يوجد دائما المهم والأهم، وهناك نظام وتقاليد، جعلت الكل يصاب بالجنون عندما يسمع عنها، مشدددًا على ثوابت الأحمر التي لا يمكن التفريط فيها.

يذكر أن الجهاز الفني للنادى الأهلي كان قد قرر تغريم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، حيث غاب اللاعب عن مران أمس الأربعاء، بتعليمات من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.