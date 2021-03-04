الاتحاد التركي يحيل مصطفى محمد إلى لجنة التأديب والانضباط

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التركي يحيل مصطفى محمد إلى لجنة التأديب والانضباط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، إلى مجلس التأديب والانضباط.
يأتي ذلك بعد طرده في الدقيقة 57، من مباراة جالاتا سراي أمام أنقرة جوجو، بعد أن قام بضرب إبراهيم أكداج، لاعب أنقرة بمرفقه.
وأكدت صحيفة «ستار» التركية أن الاتحاد التركي قرر إحالة مصطفى محمد للجنة، بسبب اعتبار ما فعله ضد إبراهيم أكداج تصرفًا غير قانوني.
كان جالاتا سراي تعرض للخسارة أمام أنقرة جوجو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي.
يذكر أن المهاجم الدولي المصري يقدم مستوى مميزًا للغاية مع فريق جالاتا سراي منذ انضمامه له في يناير الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة بنية البيع، حيث أحرز 6 أهداف في 7 مباريات لعبها مع الفريق.
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