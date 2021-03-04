شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التركي يحيل مصطفى محمد إلى لجنة التأديب والانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، إلى مجلس التأديب والانضباط.

يأتي ذلك بعد طرده في الدقيقة 57، من مباراة جالاتا سراي أمام أنقرة جوجو، بعد أن قام بضرب إبراهيم أكداج، لاعب أنقرة بمرفقه.

وأكدت صحيفة «ستار» التركية أن الاتحاد التركي قرر إحالة مصطفى محمد للجنة، بسبب اعتبار ما فعله ضد إبراهيم أكداج تصرفًا غير قانوني.

كان جالاتا سراي تعرض للخسارة أمام أنقرة جوجو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي.

يذكر أن المهاجم الدولي المصري يقدم مستوى مميزًا للغاية مع فريق جالاتا سراي منذ انضمامه له في يناير الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة بنية البيع، حيث أحرز 6 أهداف في 7 مباريات لعبها مع الفريق.