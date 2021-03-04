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«كوادرادو» يعود ليوفنتوس أمام بورتو فى دورى أبطال أوروبا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كالتشيو ميركاتو»، عن أنباء سعيدة لأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، قبل مواجهة بورتو، الأسبوع المقبل، في إياب ثمن نهائي .

وحسب الموقع الإيطالى، فإن خوان كوادرادو، اصبح على بعد خطوة واحدة من العودة للمشاركة في المباريات مع يوفنتوس، وأشار الموقع، إلى أن كوادرادو اقترب من العودة للتدريبات الجماعية، وبالتالي قد يكون متاحا في مباراة لاتسيو بالكالتشيو، وقد يشارك في جزء من اللقاء، وأوضح أن تواجد الجناح الكولومبي من البداية أمام بورتو بات مؤكدا، إذا سارت خطة تعافيه بشكل طبيعي.

وذكر الموقع، أن آرثر ميلو، لاعب وسط الفريق، لا يزال في الأسبوع الأخير من عملية التعافي، ولديه ألم يمنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
وقال الموقع إنه بمجرد التخلص من الألم مع نهاية خطة العلاج الأولى، سيتدرب آرثر بشكل طبيعي رفقة يوفنتوس، وقد يتواجد على مقاعد بدلاء السيدة العجوز ضد بورتو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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