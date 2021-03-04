شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الهادي»: لاعبو الزمالك يشعرون بالمسؤولية وسنسعد الجماهير أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول بالنادي أن الفريق أدى المران الأساسي بشكل قوي اليوم في تونس، موضحا أن باتشيكو نفذ عددا من الأمور في الملعب ونفذها جميع اللاعبين.

أضاف عبدالهادي: «الروح عالية ومميزة والكل يرغب في حصد نقاط المباراة أمام الترجي وسنسعد جماهير الزمالك». وواصل مدرب الزمالك: «الجهاز الفني يدرس كل صغيرة وكبيرة في الترجي، مشيرا إلى أنه فريق مميز ودعم صفوفه بشكل قوي ولكن لاعبي الزمالك يشعرون بالمسؤولية».

واختتم مدحت عبدالهادي: «نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولم نستقر على التشكيل والكل جاهز للقاء». ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.