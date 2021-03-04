الاتفاق والنصر.. لقاء تصحيح الأوضاع وتعديل المسار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة لتصحيح الأوضاع وتعديل المسار، يستضيف الاتفاق نظيره النصر على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في أبرز مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهيأت إدارة النادي وأعضاء الشرف لاعبي الاتفاق للمواجهة من خلال تحفيز شرفي، كما أن قوة الفريق قد تكتمل اليوم بعودة الحارس الجزائري رايس أمبولحي، فيما يغيب الظهير صالح القميزي للإصابة.

وخلال التدريبات والمباريات السابقة، فإن المدير الفني للاتفاق، الوطني خالد العطوي ظل يركز على منطقة المناورة واستغلال تقدم الأطراف بحضور الثنائي محمد الكويكبي ونعيم السليتي، لكن لا تزال مشكلة خط الدفاع قائمة، حيث يعد أضعف خطوط الفريق فنيا.

وفي جانب النصر، فإنه يرغب في التعويض عقب تعثره بالتعادل مع أبها 2/ 2 في الجولة الماضية، ولا يزال يتمسك بالحصول على مركز متقدم.

وينتظر أن يلعب النصر على ورقة ضعف دفاع الاتفاق من خلال تكثيف الهجوم خاصة إذا ما استعاد الفريق خدمات مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتشتعل المواجهة أكثر من خلال فارق النقطة والمركز لصالح الاتفاق الذي يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما يليه النصر في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بالرياض انتهت بالتعادل 2/2.