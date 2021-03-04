الزعيم يطمح لمطاردة الليث بالرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتشارك فريقا الهلال والرائد شعار الفوز عندما يلتقيان في الساعة الـ 8.35 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار لقاءات الجولة الـ22 لمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

صاحب الأرض، فريق الهلال لا يريد التوقف عن ملاحقة المتصدر الشباب، وانتظار تعثره ومن ثم اختطاف الصدارة، حيث إن الفارق بينهما 5 نقاط، حيث يملك الهلال الوصيف 39 نقطة، مقابل 45 نقطة للشباب المتصدر.

ويدخل الهلال المواجهة بعد انتصاره العريض في الجولة الماضية على الفتح بنتيجة 5 /2 مما حفزه لمواصلة الانتصارات وعدم التفريط مرة أخرى في أي نقطة قد تكلفه الكثير بعد أن دخل الدوري فترة الحصاد، وذلك رغم النقص العددي في صفوفه، لا سيما في منطقة محور الارتكاز بغياب الثلاثي الأبرز (جوستافو وسلمان الفرج وناصر الدوسري) للإصابات وتراكم البطاقات.

أما الرائد صاحب المركز الـ12 برصيد 25 نقطةـ والذي تغير حاله بعد انتقالات الفترة الشتوية لا سيما بعد استقطاب الألماني ماركو مارين، فيرغب في التحرر من مناطق الخطر باقتناص نقطة قد تدفعه إلى بداية مميزة للهروب من خطر الهبوط.

ولا ينتظر أن يغامر الرائد بالهجوم لمعرفته بالقوة الهجومية للهلال بوجود هداف الدوري حتى الآن، الفرنسي بافتيمبي قوميز، وهناك كاريلو وسالم الدوسري وجوفينكو.