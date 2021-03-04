عقدة القادسية تهدد صدارة الشباب

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ولن تكون المباراة سهلة على الشباب، حيث إن القادسية تغلب عليه في الموسم الحالي مرتين، الأولى كانت في الدور الأول 2/ 1، والفوز الثاني في كأس الملك بهدف نظيف.
ويسعى القادسية لتأكيد تفوقه بتحقيق الفوز الثالث وتعديل أوضاعه، خاصة بعد خسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام الاتحاد برباعية مقابل هدف.
ويملك القادسية 29 نقطة، وهو قريب من فرق المربع الذهبي، خاصة فريقي الاتحاد والأهلي صاحبي المركزين الثالث والرابع، حيث يفرق عنهما بـ 6 نقاط، مما يصعب المباراة على الشباب الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته، حيث يتصدر الترتيب العام برصيد 44 نقطة وبفارق مريح (5 نقاط) عن الهلال صاحب المركز الثاني، إضافة إلى تحقيقه فوزين متتاليين على الأهلي وضمك.
ويغيب عن الشباب في هذه المباراة البرازيلي سيبا الذي أوقف من قبل وزارة الرياضة لمباراتين، وذلك بسبب ظهوره في مقطع فيديو بعد مباراة فريقه أمام النصر ضمن الجولة الـ18.
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