بوادر أزمة شرفية نصراوية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طفت على السطح بوادر أزمة شرفية جديدة في نادي النصر ظهرت من خلال تغريدة عضو الشرف الداعم عبدالعزيز بغلف التي طالب من خلالها بعقد جمعية عمومية غير عادية بشكل عاجل احتجاجا على التغييرات الإدارية التي أصدرها رئيس النادي صفوان السويكت بقبول استقالة الرئيس التنفيذي عبدالله الدخيل وتعيين أحمد الغامدي بديلا عنه.

وأوضح بغلف عبر حسابه الشخصي في تويتر أنه وبعد التشاور مع الداعمين بالنادي سيطلب عقد جمعية عمومية غير عادية طارئة للوقوف على قرارات الإدارة الأخيرة.

وكانت إدارة السويكت أصدرت قرارا بتعيين نواف النهاري مديرا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.

كما قررت تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، ومدير إدارة التسويق وممثل من شركة الوسائل السعودية لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف شركة نادي النصر الاستثمارية. وأعلن السويكت أنه بصدد إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من كفاءات ذوي خبرات مختلفة في الإدارة والاستثمار والتسويق والإدارة المالية وكرة القدم لاعتمادها من وزارة الرياضة .