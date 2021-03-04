بوادر أزمة شرفية نصراوية جديدة

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وأوضح بغلف عبر حسابه الشخصي في تويتر أنه وبعد التشاور مع الداعمين بالنادي سيطلب عقد جمعية عمومية غير عادية طارئة للوقوف على قرارات الإدارة الأخيرة.
وكانت إدارة السويكت أصدرت قرارا بتعيين نواف النهاري مديرا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.
كما قررت تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، ومدير إدارة التسويق وممثل من شركة الوسائل السعودية لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف شركة نادي النصر الاستثمارية. وأعلن السويكت أنه بصدد إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من كفاءات ذوي خبرات مختلفة في الإدارة والاستثمار والتسويق والإدارة المالية وكرة القدم لاعتمادها من وزارة الرياضة .
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