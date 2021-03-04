شكرا لقرائتكم خبر مشجع يسدد مخالفات ساهر ببيع قميص حمدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل المشجع النصراوي (حمد) على قميص المحترف المغربي بصفوف فريق النصر، عبدالرزاق حمدالله بعد أن نجح في التقاطه بعد أن رماه اللاعب ناحية الجماهير خلال مباراة الديربي التي جمعت النصر بالهلال وفاز بنتيجتها الأول 3 /2 ليضمن بها لقب الدوري الاستثنائي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في عام 2019.

وكانت المباراة قد لعبت في 29 مارس 2019 ضمن الجولة الـ 25 وكسبها النصر برأسية برونو في الوقت بدل الضائع، ومنذ ذلك الوقت يتغنى المشجع (حمد) بحصوله على قميص حمدالله (أعظم لاعب نصراوي بعد الأسطورة ماجد عبدالله وذلك حسب رأي المشجع).

وبعد سنتين من الحصول على القميص، خطرت لحمد فكرة عرض القميص للبيع على منصة (تويتر)، وبالفعل خاطب أحد مشهوري تويتر ويدعى (الكاسبر) لعرض القميص للبيع عن طريقه في مزاد، بحيث يبدأ سعره بـ 500، فتضاعف المبلغ إلى 1000 ومن ثم 2000 ريال حتى وصل العرض إلى 10 آلاف ريال.

البائع الأصلي

قال المشجع حمد للصحيفة «أنا نصراوي وأعشق المهاجم حمدالله وأعتبره أفضل مهاجم نصراوي بعد ماجد عبدالله، أنا من سكان مدينة الجبيل، وقد أتيت منها إلى الرياض لحضور تلك المباراة وتشجيع فريقي، ولم يخطر ببالي أنني سأحصل على قميص اللاعب الذي أعشقه وأحبه بجنون، وبعد مرور عامين، راودتني فكرة عرض القميص للبيع، فتواصلت مع الوسيط الذي نجح بدوره في بيع القميص بسعر لم أتوقعه نهائيا، حيث إن المبلغ ساهم في حل بعض مشاكلي العالقة خاصة (مخالفات ساهر) التي تلقيتها وأنا في طريقي من الجبيل للرياض لحضور المباراة التاريخية التي انتهت بفوز النصر (3/ 2).

دور الوسيط

من جانبه، قال الوسيط (الكاسبر)، «هذه المرة الثانية التي أبيع فيها قميص أحد اللاعبين، حيث سبق وأن بعت قميص لاعب النصر، البرازيلي بيتروس بمبلغ 850 ريالا، ولكن قميص حمدالله شهد مزايدة سريعة، فبعد أن وصل سعره إلى 2000 ريال، قدم أحد الأشخاص مبلغ 10 آلاف ريال وحسم الصفقة بشكل نهائي، وتم استلام المبلغ مباشرة حتى دون أن يستلم القميص، حيث سيتسلمه بواسطة شركات الشحن كون المشتري في مدينة أخرى غير مدينة البائع الرسمي».

وأضاف «قمت بالمهمة بنجاح حيث استفاد الأطراف الثلاثة البائع وأنا (عمولة) والمشتري، وأنا جاهز لعرض أي قمصان أخرى وبت أمتلك الخبرة الكافية».

المشتري المجهول

رفض المشتري الكشف عن نفسه، لكنه قال للصحيفة «من المستحيل أن أفكر في بيع القميص مستقبلا وسيكون معروضا عندي في مجلس البيت».

وأردف «قد أشتري قمصان لاعبين آخرين من فريقي النصر، ولكن هذا القميص سيكون مختلفا، فقد لعب به حمدالله أحد أعظم اللاعبين وسجل به هدفا في مرمى الهلال حسم لقب الدوري للنصر، وهذه عوامل من الصعب توفرها في ليلة واحدة».

وتابع «كنت آمل فيما مضى أن أحصل على قميص حمدالله أو أي قميص عليه توقيع اللاعب والحمد لله توفقت في ذلك وإلى أن يأتي لاعب جديد للنصر يكسر أرقام حمدالله سأفكر في شراء قميصه».