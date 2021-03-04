شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سباق 24 ساعة في لومان إلى أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم تأجيل السباق الأشهر في عالم سباقات التحمل 24 ساعة في لومان، والذي كان من المقرر إقامته من 12 إلى 13 يونيو/ حزيران إلى 21 و22 أغسطس/ آب المقبلين، من أجل إتاحة كل الفرص لاستضافة جماهير في ظل أزمة فيروس كورونا، بحسب ما أعلن منظمو السباق، الخميس.

وقال بيار فيلون رئيس نادي «أوتوموبيل كلوب دو لويست» المشرف على تنظيم السباق في بيان: هذا القرار، على الرغم من صعوبته، هو الأنسب. لا يمكننا أن نتخيّل تنظيم سباق 24 ساعة في لومان للعام الثاني توالياً من دون جماهير.

وهي النسخة الـ89 من سباق 24 ساعة في لومان، وتشكل الجولة الثالثة من بطولة العالم للتحمل «دبليو إي سي».

وتابع: من واجبنا بذل كل ما باستطاعتنا من أجل الوصول إلى هذا الهدف الأساسي، مع ضمان رؤية واضحة للمتسابقين عن إجمالي الموسم، ومن أجل الاحتفاظ بالروزنامة الحالية للبطولة العالمية.

وتوج في النسخة الأخيرة للسباق الشهير عام 2020 ثلاثي «تويوتا تي إس050 هايبريد» السويسري سيباستيان بويمي، والياباني كازوكي ناكاجيما، والنيوزيلندي برندون هارتلي.

وكان سبق تأجيل سباق 24 ساعة في لومان إعلان المنظمين عن تأجيل سباق 1000 ميل في سيبرينج - فلوريدا بالولايات المتحدة الذي كان من المفترض أن يقص شريط جولات بطولة العالم للتحمل في 19 مارس/ آذار، وستبدل به سباق 8 ساعات في بورتيماو بالبرتغال في 4 إبريل/ نيسان المقبل.

وتستقبل الحلبة البرتغالية أيضاً من 30 إلى 31 مارس التجارب التي تسبق انطلاق المنافسات.