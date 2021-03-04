دورة روتردام: تسيسيباس يعبر الى ربع النهائي بصعوبة

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روتردام (هولندا) : بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا الدور ربع النهائي من دورة روتردام الهولندية بفوز صعب على البولندي هوبرت هوركاش 6 4 و4 6 و7 5 الخميس.

وسيلتقي ابن الثانية والعشرين الذي تغلب على الاسباني رافايل نادال في طريقه الى بلوغ نصف نهائي استراليا المفتوحة الشهر الماضي، مع الروسي كارن خاتشانوف في الدور التالي.

وكان تسيتسيباس يخوض اول دورة له منذ خسارته امام الروسي دانييل ميدفيديف في نصف نهائي بطولة استراليا، وقد حسم المجموعة الاولى بكسر ارسال منافسه في الشوط العاشر.

ورد البولندي المغمور بحسم المجموعة الثانية في صالحه فارضا خوض مجموعة ثالثة. وبعدما اضاع تسيتسيباس فرصة لحسم المباراة في الشوط العاشر، نجح في ذلك في الشوط الثاني عشر.

ويعتبر تستسيباس المصنف سادسا عالميا مرشحا بقوة لاحراز اللقب لا سيما بعد خروج ميدفيديف المصنف اول والالماني الكسندر زفيريف.