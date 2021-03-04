شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك في تونس.. تعقيم أدوات التدريب وتألق حراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا بدنيا قويا تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وقام مسئولو الشركة التي تعاقد معها نادي الزمالك بتعقيم الأدوات الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ملعب رادس الفرعي قبل المران الذي أقيم اليوم، خاصة غرف اللاعبين والمكان وقاعة المحاضرات بتونس.

وخاض حراس مرمى الزمالك مرانا قويا خلال تدريب الفريق م على ملعب رادس بتونس، وذلك تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس ، والذى شهد تألق حراس الزمالك في المران وظهر الحماس بينهم من أجل نيل ثقة الجهاز الفني للمشاركة في مباراة الترجي التونسي.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل السلبى في أول مباراتين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، بنفس الرصيد خلف مولودية الجزائر صاحب الوصافة، بينما يحتل الترجى المركز الأول من فوز وتعادل برصيد 4 نقاط، ويقبع تونجيث في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.