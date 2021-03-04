شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: الزمالك جاهز لمواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول بنادي الزمالك أن الفريق أدي المران الأساسي بشكل قوي اليوم في تونس، موضحا أن باتشيكو نفذ عددا من الأمور في الملعب ونفذها جميع اللاعبين.