شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: الزمالك جاهز لمواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول بنادي الزمالك أن الفريق أدي المران الأساسي بشكل قوي اليوم في تونس، موضحا أن باتشيكو نفذ عددا من الأمور في الملعب ونفذها جميع اللاعبين.
أضاف عبدالهادي: “الروح عالية ومميزة والكل يرغب في حصد نقاط المباراة أمام الترجي وسنسعد جماهير الزمالك”.
وواصل مدرب الزمالك: “الجهاز الفني يدرس كل صغيرة وكبيرة في الترجي ، مشيرا الى أنه فريق مميز ودعم صفوفه بشكل قوي ولكن لاعبي الزمالك يشعرون بالمسئولية”.
واختتم مدحت عبدالهادي: “نمتلك لاعبين علي اعلي مستوي ، ولم نستقر علي التشكيل والكل جاهز للقاء”.
ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.