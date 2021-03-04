شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يؤازر الزمالك في التدريب بتونس ويدعو البعثة لمأدبة غداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلي مأدبة غداء غدا الجمعة بحضور رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وطارق حشيش المستشار المالى للنادي وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.

واعتذر أشرف قاسم المشرف العام على الكرة عن عدم حضور اللاعبين لمأدبة الغداء لفرض مزيد من التركيز علي معسكر الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

و حرص السفير على حضور مران فريق الزمالك الذى أقيم على الملعب الفرعي باستاد رادس بتونس من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي كما حضر المران اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وأشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي وطارق حشيش المستشار المالي للنادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.