شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى عن عقوبة كهربا: ثوابت ومبادئ الأهلى لا يمكن التفريط فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات في النادى الأهلى على العقوبة التي تعرض لها محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القلعة الحمراء موضحا أن "الفولت" لاعب مميز ويصنع الفارق في أي وقت ولكنه يهدر وقته في مثل هذه الأشياء.

وكان الجهاز الفني للنادى الأهلي قرر تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، حيث غاب اللاعب عن مران أمس الأربعاء بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

قال القيعى في تصريحات لـ قناة الأهلى، إن فى القلعة الحمراء يوجد دائما المهم والأهم، وهناك نظام وتقاليد، جعلت الكل يصاب بالجنون عندما يسمع عنها مشدددا على ثوابت الأحمر التى لا يمكن التفريط فيها.

ونصح مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى كهربا قائلا:" لا تعطى أذنك لأحد ولا بد أن تستوعب الدرس حتى تعود منه شخصا جديدا ونحن في قناة الأهلى لا نحفل عليك ولكننا مضايقين عليك لأنك لاعب مميز وأينما توجد في المباريات تصنع الفارق وتكون لك بصمة".

تابع القيعى:" إيقاف كهربا جاء في توقيت صعب خصوصا أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في دور المحموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن الحسبة عند النادى الأحمر مختلفة حتى يحافظ على تقاليده وقيمه ومبقادئه والأهلى بيكس عشان هو عظيم وعنده ترتيب في الأولويات".