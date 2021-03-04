شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ موسيماني غداً للحديث عن مباراة فيتا كلوب بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مؤتمراً صحفياً في الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب ببطولة أفريقيا، ولك حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يحضر أحد كباتن الأهلي مع موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث فيهى المدير الفني عن استعدادات المارد الأحمر لمباراة فيتا كلوب المقرر لفها التاسعة من مساء بعد غد ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبعد مؤتمر مدرب الأهلي ، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب فينا كلوب وأحد لاعبي الفريق الكونغولي في الثامنة والنصف من مساءً غداً.

ومن جانبه يعكف موسيماني على دراسة فريق فيتا كلوب الكونغولي من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري المحلي، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل ، للوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف بطل الكونغو.

كما يعمل موسيماني ومعاونيه على دراسة فيتا كلوب ومعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو في وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين في صفوفه والتي قد تمثل عبئا على الأهلي في موقعة السبت القادم.

ومن المقرر أن يحاضر بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي بالفيديو وإطلاعهم على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق المنافس ومصادر القوة في الفريق الكونغولي وتكليف كل لاعب بمتابعة تحركات اللاعب المنافس له في مركزه داخل الملعب، على هامش تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير لهذه المباراة الهامة.