شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين بـ 22 لاعبا لعبور الإنتاج فى الأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على الدخول فى معسكر مغلق بالأسكندريه بقائمة تضم 22 لاعبا استعدادا لمباراة الفر يق المقبلة أمام الانتاج الحربى المقرر لها فى الخامسة من مساء غد الحمعة ، على ملعب استاد الاسكندرية .

وتضم قائمة لاعبى الاتحاد السكندرى لمباراة الإنتاج الحربى كل من محمد صبحى، صبحى سليمان ، صبرى رحيل ، دايمون لوى ، هشام صلاح ، السيد سالم ، مروان النجار ، كريم يحيى ، خالد الغندور ، مروان عطيه ، أحمد مانجا ، حسام عاشور ، فوزى الحناوى ، عبد الغنى محمد ، عمار حمدى ، أحمد حجى ، عبد السميع ابراهيم ، محمد الصباحى ، اوكوى ، رزاق سيسيه ، أحمد راشد و روماريو .

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع نظيره الانتاج الحربى غدا، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى ، فى اللقاء الذى يقام باستاد الاسكندرية .

وتٌعد مباراة الاتحاد السكندرى هى الاولى لأحمد كشرى فى منصب المدير الفنى للانتاج الحربى ، بعد التعاقد معه خلال الساعات القليلة الماضية .