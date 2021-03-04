الامارات | "الإمارات للدراجات" يعلن تشكيلته لسباقي سترادا بيانكا وباريس نيس

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للدراجات" يعلن تشكيلته لسباقي سترادا بيانكا وباريس نيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلته التي ستشارك في سباقي سترادا - بيانكا وباريس - نيس اللذين يقامان في إطار الجولة العالمية ضمن حملة الربيع الأوروبية. وأكد البيان الصادر اليوم عن الفريق أن تشكيلة من سبعة دراجين ستشارك في النسخة الـ 15 من سباق سترادا بيانكا الذي يقام على مسار بطول 181كم، انطلاقاً وانتهاءً في مدينة سيينا الإيطالية، ويتضمن مسار السباق المميز منحدرات حادة و11 قطاعاً مفروشاً بالحصى البيضاء، منها اشتق السباق اسمه.

وسيقود التشكيلة المديران الرياضيان أندريه هاوبتمان "سلوفينيا"، ومانويل موري "إيطاليا" فضلاً عن مدير الفريق ماتين فيرنانديز، وتتضمن كلاً من الدراجين الإيطالي فاليريو كونتي ومواطنيه ديفيد فورمولو وماركو ماركاتو، والنرويجي فيجارد ستيك لاينجن، والسلوفيني تادي بوجاتشار ومواطنه يان بولانك، والبلجيكي ألكسندر ريابوشينكو.

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