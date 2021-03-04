شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبي الزمالك من الخسارة أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، عقب المران الأول في تونس.

وطالب باتشيكو، اللاعبين خلال الجلسة، بضرورة تحقيق الفوز على الترجي وتكرار مافعله الفريق في الموسم المنقضي، عندما أقصاه من الدور قبل النهائي في البطولة، فضلاً عن التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، ايضاً في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوحه.

ويلتقي الزمالك مع الترجي «السبت»، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وحذر باتشيكو، اللاعبين من شراسة لاعبي الترجي، خلال اللقاء، وسعيهم لحسم المواجهة لصالحهم من البداية، للرد على الهزائم التي تعرضوا لها خلال الموسم المنقضي من الزمالك.