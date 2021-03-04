شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفرض حظرًا إعلاميًا علي لاعبي الزمالك في مران الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو من عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق، عدم حضور وسائل الإعلام للمران الرئيسي، المقرر الجمعة والاكتفاء بحضور اول ربع ساعة، وفقاً لتعليمات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويرغب باتشيكو في فرض السرية على تدريبات الفريق، لتفادي تسرب الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهما المران إلى المنافس.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الترجي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.