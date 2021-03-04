شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى أولمبياد طوكيو .. «علاء العشري» أحلام الميدالية في يد والمطرقة في الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مصر في الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في الألعاب الفردية، بعدما رفع الكثيرون علمها في المحافل الدولية وشاركوا في دورات الألعاب الأوليمبية، وقد تطلب صناعة البطل بذل الكثير من الوقت والجهد والتضحيات والمشاركة في عدة بطولات لكسب الخبرة وتحقيق النجاح.

يستعرض «المصري اليوم» قصة بطل من أبطال مصر في الرياضيات الفردية وعمود من أعمدة ألعاب القوى في مصر، هو علاء العشري الذي مثل مصر في العديد من البطولات المحلية والدولية، كما استطاع حجز مقعده في أولمبياد طوكيو 2021.

بدأ العشري لعب المطرقة في سن الـ13 عام، وسرعان ما انضم للمنتخب الوطني تحت سن 18 عام، وحصد البطل المصري العديد من الألقاب والبطولات من بداية مسيرته حتى الان، لعل أبرزها أنه كان أول مصري وعربي يتخطى حاجز الـ80 متر في بطولات الناشئين، وتصدر التصنيف العالمي للناشئين عام 2008، كما حصد ذهبية بطولة إفريقيا للناشئين والشباب عام 2007 و2009.

واحتل العشري المركز الثاني عالميًا تحت 20 عام، كما كان بطل العالم للشباب عام 2006 و2009، وحصل على فضية البطولة العربية للكبار عام 2011 و2019، كما حصد فضية بطولة إفريقيا عام 2019.

وقال صاحب الـ29 عام: «أسرتي كان لها دور كبير جدًا في دعمي طوال مسيرتي الرياضية، فوالدتي كانت لاعبة كرة يد متميزة، كما أن والدي هو الكابتن محمد العشري مدرب منتخب مصر لألعاب القوى»

وتابع: «ظهرت موهبتي في المطرقة بشكل كبير جدًا وحققت إنجازات كثيرة في زمن بسيط، لذلك أحببت الاستمرار في هذه اللعبة ووالدي كان أكبر الداعمين لي»

ويعد رمي المطرقة من ضمن منافسات الرمي التابعة لرياضة ألعاب القوى، التي تشمل الجري المسافات الطويلة والقصيرة، والوثب العالي والطويل، والرمي الذي يتنوع بين المطرقة والرمح والقرص ودفع الجلة.

علاء العشري

أما عن الصعوبات التي واجهته قال: «واجهت عدة مشاكل أبرزها أزمة مع الاتحاد السابق عام 2016، ترتب عليها استبعادي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو لنفس العام»

وتابع: «تم إيقافي بقرار رسمي من الاتحاد السابق قبل البطولة المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو لأسباب شخصية ليس لها علاقة بالمستوى الخاص بي كلاعب».

وأضاف العشري: «تنظيم الوقت كان أصعب شيء بالنسبة لي، حاليًا أنا ناقشت رسالة الماجيستير في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، وأعمل كمدرب الأحمال التدريبية للفريق الأول للنادي الأهلي بكرة السلة، وكنت أحاول طوال الوقت لتنظيم الوقت مع الدراسة والعمل».

أما عن استعداده لطوكيو قال: «استعد لأولمبياد طوكيو بكل طاقتي، وتعتبر هذه البطولة رد اعتبار لي، وفرصة لتعويض أولمبياد ريو دي جانيرو»

وأضاف: «أقيم حاليًا في معسكر مغلق بالقاهرة رفقة المنتخب الوطني، وللأسف نحن غير قادرين على المشاركة في معسكرات خارجية بسبب تفشي فيروس كورونا»

وتابع بطل مصر: «المشاركة في أولمبياد طوكيو وتحقيق ميدالية فيها هو حلم كبير بالنسبة لي، وأسعى لتحقيقه بكل الطرق الممكنة، كما أتمنى المشاركة في أولمبياد باريس 2024 وأستعد لها من الان»

علاء العشرى أثناء التدريب

وعن تطوير الرياضة في مصر بشكل عام ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص، قال العشري: «يمكن تطوير رياضة ألعاب القوى في مصر عن طريق استغلال الخامات المتاحة من اللاعبين المتميزين وهو متاح في الأندية المصرية، والمدربين المتميزين في مصر، والاهتمام بزيادة المعسكرات والبطولات».

واختتم العشري حديثه بنصيحة للشباب قائلاً: «بلاش يأس، طريق النجاح صعب وممل ولكن يستحق».

وأكمل: «في شباب مصري كثير شرفنا الفترة الماضية في جميع الرياضات وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم الكرة العالمي، ولكن هناك مليون محمد صلاح في الرياضات الأخرى يحتاجون إلى فرصة للانطلاق والنجاح».