شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة لتأمين بعثة الزمالك في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي نادي الزمالك تدريباته امس الخميس، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأمين البعثة، خلال تواجدها في تونس.

و حرص المدير الفني جايمي باتشيكو خلال المران على تنفيذ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية، التي ينوي تطبيقها خلال المواجهة، وينتظر ان يعقد جلسة مع لاعبيه قبل التوجه إلى ملعب رادس لأداء المران، لتحفيظهم بعض المهام المطلوبة منهم خلال المواجهة، خصوصًا وأنه يطمح في تحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث لضمان حجز إحدي بطاقتي التأهل للدور التالي للبطولة الأفريقية.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الترجي، السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.