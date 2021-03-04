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سفير مصر في تونس يوجه دعوة العشاء للاعبي الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز إلى مأدبة غداء غدا الجمعة بحضور رئيس الزمالك، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وطارق حشيش المستشار المالى للنادي، وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، وعبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الأول، وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.

واعتذر أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، عن عدم حضور اللاعبين لمأدبة الغداء لفرض مزيد من التركيز على معسكر الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي. ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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