شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الالمانى يفضل أن تكون قرارات تخفيف قيود كورونا اكثر جرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فريتز كيلر، بأولى خطوات الحكومة تجاه تخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في مجال الرياضة، وفي الوقت نفسه رأى أنه كان يفضل اتباع نهج أكثر جرأة.

وقال كيلر في بيان رسمى، «لسوء الحظ، مسموح بكرة القدم بشكل محدود للغاية وفقا لبحث علمي، هناك خطر ضئيل لحدوث إصابة في ممارسة كرة القدم، كنت اتمنى افتتاحية أكثر جرأة».

ودعا كيلر إلى وجود قواعد واضحة وقابلة للتطبيق من الولايات الفيدرالية، بحيث يمكن إجراء التدريبات، واللعب مرة أخرى، ووافق على أن الاختبار الذاتي سيساعد في نفس الوقت.

ووافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، مساء أمس الأول الثلاثاء، على بعض الإجراءات لتخفيف القيود بداية من 8 مارس، وسيكون التدريب، بدون اختلاط، متاحا في الأماكن المفتوحة، وفي مجموعات تصل إلى 10 لاعبين، ولكن تظل إقامة مباريات الهواة ممنوعة.