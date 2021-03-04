شكرا لقرائتكم خبر عن باولو ديبالا نجم يوفنتوس يسافر للنمسا للإطمئنان على إصابة الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، غيابه عن المشاركة في مباريات السيدة العجوز، وذلك بعد إصابته في الركبة يوم 10 يناير الماضى، خلال الفوز على ساسولو بنتيجة 3-1، ومنذ ذلك الوقت لم يشارك في أي مباراة.

ووفقًا لصحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن ديبالا لن يكون متاحا مع يوفنتوس في مباراتي لاتسيو بالدوري الإيطالي وبورتو في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وأشارت إلى أن باولو ديبالا سيسافر لعقد لقاء مع البروفيسور فينك في النمسا، للتأكد من وجود تقدم في عملية تعافيه من الإصابة.

يذكر أن يوفنتوس، بقيادة مدربه أندريا بيرلو، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.