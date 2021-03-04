شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يؤازر الزمالك فى المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، على حضور مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقام حاليًا على الملعب الفرعي باستاد رادس بتونس من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي.

كما حضر المران رئيس الزمالك اللواء المستشار عماد عبدالعزيز وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وأشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، وطارق حشيش المستشار المالي للنادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو»

خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف