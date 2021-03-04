شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الأدوات الرياضية قبل مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مسئولو الشركة التي تعاقد معها نادي الزمالك بتعقيم الأدوات الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ملعب رادس الفرعي قبل المران الذي يقام اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

كان النادي قد استأجر شركة خاصة لتعقيم الأدوات وغرف اللاعبين وقاعة المحاضرات بتونس.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد_ محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي. خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو» خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف