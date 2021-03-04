شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية من باتشيكو وعبدالحليم علي مع اللاعبين قبل مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقام حاليًا بالملعب الفرعي باستاد رادس بتونس بجلسة بين البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وعبدالحليم على مدير الكرة مع اللاعبين حيث طالبوهم بالفوز وتحفيزهم قبل اللقاء.
ويواجه الزمالك بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020-2021.
وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد_ محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو»
خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف
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