شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اشتباك ميسي لفظيًا مع المدير الرياضي لنادي إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن دخول قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في اشتباك لفظي مع مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية عقب مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021، وفقًا لتقرير صحفي كتالوني.

ونجح برشلونة في الفوز بنتيجة 3-0 على إشبيلية في الإياب، معوضًا خسارة الذهاب بهدفين دون رد، ليتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا 2020-2021.

ووفقًا للصحيفة الكتالونية، فإن بيبي كاسترو، رئيس إشبيلية، ومونشي، نزلا إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وانتظرا وصول لاعبي برشلونة عقب انتهاء المباراة،

وأضافت أن كاسترو ومونشي، دخلا في مشادة مع ميسي وبيبي كوستا، موظف في برشلونة وصديق لقائد البلوجرانا، وقال مونشي للاعبي البارسا: «أنتم دائما تفوزون بنفس الطريقة»، في إشارة لما يراه استفادة من قرارات الحكام، فرد ميسي عليه قائلًا: «وأنت تعود إلى المنزل مشتعلًا».