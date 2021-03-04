شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل ترجح كفة تشيلسي للفوز على ليفربول الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ليفربول نظيره تشيلسي مساء الخميس على أرضية ملعب الأنفيلد، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة 29 من مُسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيكون هذا اللقاء بمثابة فرصة لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب ولاعبيه لتخفيف الضغط على الفريق الذي يُعاني في الفترة الأخيرة من سوء النتائج واقترابه من خسارة لقب البريميرليج الذي فاز به في الموسم الماضي.

ويُعاني الريدز من الفشل في الاختبارات الكبيرة هذا الموسم، حيث تعادل مع مانشستر يونايتد مرتين وخسر مرة في بطولة كأس الاتحاد بنتيجة 3-2 وخرج أمام آرسنال ركلات الترجيح في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وتعادل مع المُتصدر مانشستر سيتي مرة في ملعب الاتحاد ولكنه تعرض لهزيمة قاسية في ملعبه بنتيجة 4-1، ولطالما وجهة انتقادات لكلوب بأن نقطة ضعفه الأساسية تتمثل في عدم قدرته على التعامل مع المواجهات الكبيرة هذا الموسم.

بينما على الجانب الآخر يسعى تشيلسي لمواصلة عروضه القوية، حيث لم يخسر الفريق اللندني في آخر 10 مباريات لعبها في جميع المسابقات، وهو أعلى رقم وصل له الفريق هذا الموسم «حتى الآن».

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب المُسابقة برصيد 43، بفارق نقطة وحيدة عن الخامس تشيلسي وهو ما يجعل هذه المباراة هامة جدًا بالنسبة للفريقين.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 4 عوامل تجعل تشيلسي الأقرب للفوز على ليفربول.

1- القوة الهجومية:

بعد كل من مانشستر سيتي، مانشستر يوناتيد وليستر سيتي يأتي تشيلسي في المركز الرابع كأقوى خط هجوم في المسابقة بـ41 هدفًا.. وقوة هجوم البلوز ترتكز بشكل كبير على قوة الثلاثي اوليفيه جيرو، تيمو فيرنر وتامي أبراهام.

أبرز ما يُميز تشيلسي هو الجماعية في الخط الأمامي، فالفريق لا يعتمد على لاعب بمفرده في بناء الهجمات أو تسجيل الأهداف، وهو ما جعل الفريق يتحسن كثيرًا منذ تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل.

2- الضعف في الكرات الثابتة:

يعتبر الضعف الدفاعي في الكرات الثابتة أبرز سلبيات كتيبة يورجن كلوب هذا الموسم، وربما تكون إصابة المُدافع الصلب فيرجل فان دايك السبب الرئيسي لانهيار الجانب الدفاعي لفريق ليفربول في الأشهر الماضية.

غيابات ليفربول الدفاعية لم تتوقف عند فان دايك ليلحق به الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز أيضًا.

إذا ما أحسن تشيلسي استغلال الضربات الثابتة والكرات الميتة في ظل غياب المدافعين الأساسيين للريدز، فإن البلوز لديه فرصة كبيرة للوصول إلى مرمى الحارس أليسون بيكر.

3- توخيل يعرف من أين تؤكل الكتف:

من يعرف توخيل جيدًا يعرف أنه مدرب بارع في دراسة الخصوم بالفيديو ومحلل الأداء الخاص به في ما يخص نقاط قوتهم وضعفهم، وبالتالي يبني خططه واستراتيجيته بناء على ذلك.

يميل توخيل عادة لاستخدام طرق اللعب المناسبة لكل مباراة، تارة بالاعتماد على 3 مدافعين، وتارة اللعب بـ4 في الخلف على سبيل المثال.

هذه التغييرات ودراسة الخصوم واللعب بالخطط المناسبة، ساعدة تشيلسي بشدة في المباريات الأخيرة لتحقيق نتائج إيجابية سواء في الدوري أو في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

4- الإرهاق:

يُعاني ليفربول بشدة من الاجهاد خلال الفترة الماضية بسبب فشل كلوب في عملية التدوير بين اللاعبين خلال المباريات الماضية بسبب الإصابات التي تعرض لها الفريق وهو ما أجبر كلوب على الاعتماد على مجموعة من اللاعبين.

في مثل هذه المباريات المحتدمة بدنيًا، قد يلعب هذا العامل دورًا في ترجيح كفة فريق على الآخر.. وفي هذه الحالة ترجح كفة تشيلسي.