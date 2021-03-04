شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يعرقل التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خطف فريق الباطن تعادلاً صعباً من أمام مضيفه التعاون بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في افتتاحية لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تفوق التعاون في الشوط الأول لعباً ونتيجة وتمكن مهاجمه وهدافه ليندر تاوامبا من إحراز هدفين (د: 6، 45+3)، وفي الشوط الثاني أضاع التعاون العديد من الفرص المتاحة لينتفض الباطن في آخر ربع ساعة من عمر المباراة ويحرز هدفين عن طريق مهاجمه فابيو ابرو (د: 77) يوسف الشمري (د: 84)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق التعاون التعادل الثامن له في الدوري ويصل للنقطة 32 وفي المركز الخامس، فيما حقق الباطن التعادل السابع ويصل للنقطة 28 وفي المركز العاشر.