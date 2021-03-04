موعد قمة ليفربول وتشيلسي الليلة.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره تشيلسي، في العاشرة والربع مساء اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على شيفيلد يونايتد منذ أيام، 2-0، بعد سلسلة من النتائج السيئة في الجولات الأخيرة.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ43 نقطة، فيما يقبع تشيلسي في المركز الخامس بـ44 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، ميلنر، هندرسون، للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابيانو، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

تشكيل تشيلسي

ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي بقيادة توماس توخيل، اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى- إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر – زوما – سيزار أزبيليكويتا – ووسطا- ماركوس ألونسو- ريس جيمس

ماتيو كوفاسيتش – كانتي

تيمو فيرنر – ماسون مونت – أوليفيه جيرو.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 2، 1، بتعليق: حفيظ دراجي.