شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد: التعادل فى المحلة "مكسب" ولا حديث عن التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق البنك الأهلي أن التعادل مع فريق غزل المحلة على أرضة يعد مكسب في ظل الأجواء التي تسبق المباراة والملعب وامتلاكة بعض العناصر الجيدة مؤكدا على رضاه التام عن هذه النتيجة و أداء اللاعبين .

وقال أمير عزمي خلال تصريحات إذاعية أن فريق البنك الاهلى قدم مباراة جيدة أمام غزل المحلة خاصة بعدما لعبنا 75 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد فادي فريد مهاجم الفريق مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي تصدي لها الحارس أحمد السعدني كانت نقطة التحول في نتيجة المباراة خاصة أن اللاعبين كان لديهم حافز لتحقيق نتيجة واداء جيد أمام المحلة فى ظل الظروف المحيطة بهم مؤكدا انه لن يتحدث عن اي امور خاصة بالتحكيم .

ورفض أمير عزمي التعليق على صحة أو عدم صحة ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم ضد فريقه، مؤكدأ انه لن يتحدث عن اي أمور خاصة بالتحكيم ودوره مع اللاعبين داخل الملعب .

وأضاف أن الجهاز الفنى قرر استبدال محمد عصام لاعب الفريق لعدم ظهوره بالمستوي المطلوب رغم انه لعب في الشوط الثاني ولكن لم يضيف للفريق ولم يقدم ما هو مطلوب منه ودفع بمحمود قاعود في الدقائق الأخيرة للاستفادة منه في ظل عدم حسم المباراة .

وانتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها اليوم ،الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 18 ويبقي في المركز الحادي عشر في جدول المسابقة ، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 14 ويحتل المركز الـ14 في الدوري.

وشهدت الدقيقة 13 تدخل تقنية الفار لإخطار وليد الفار حكم المباراة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء لفادي فريد لاعب البنك الأهلي وليس إنذار بسبب تعمده ضرب لاعب غزل المحلة بالكوع، حيث قرر الحكم إلغاء البطاقة الصفراء وإظهار البطاقة الحمراء مباشرة بعد اللجوء للفار.