شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى المنتخب الوطنى للتراجع عن ضم عمر رضوان حارس أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، التراجع عن استدعاء عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان فى المعسكر المقبل لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2022 ، على أن يتم الأكتفاء بـ3 حراس فقط.

ويفكر الجهاز الفنى جديا فى استدعاء 3 حراس هم محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، وحارس من الزمالك سواء محمود جنش أو محمد أبو جبل، ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وكشف مصدر بمنتخب مصر أن شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، لن يكون ضمن قائمة المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، لافتا إلى أن الجهاز الفنى لا يرغب فى وجود أزمات بسبب هذا المركز، خاصة أنه من الصعب أن يجلس إكرامى على دكة البدلاء حال استدعائه، لذا فضل الجهاز الفنى استدعاء نفس الأسماء.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول يفكر فى ضم رباعي حراس مرمي لقائمة الفريق المشاركة في معسكر مارس المقبل فى الفترة من 22 إلى 30 استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام بمصر، وهم محمد الشناوي حارس الأهلي ، ومحمود جنش أو محمد أبو جبل من الزمالك، كأساسين ومعهما محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش بجانب عمر رضوان إلا أن استدعاء الأخير مازال محل خلاف.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، بدء معسكر الفراعنة 20 مارس بدلا من 22 وانضمام اللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون تباعاً يومي 21 و 22 مارس فى إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و 29 مارس فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأكد مصدر أن أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفراعنة عرض على حسام البدري هذه الأسماء من خلال متابعة هذه العناصر وظهورهم بشكلٍ مؤثر مع فريقهم طوال الفترة الماضية، وتم الاستقرار على اصطحاب 3 أسماء لمباراة كينيا من بين الأسماء المختارة وهي الشناوي و"جنش أو أبو جبل" وبسام .

من جهته أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفني مازال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار علي أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس