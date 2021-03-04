شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر باتشيكو غدا والاجتماع الفني صباحا استعدادا للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد صباح غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي، للاتفاق على كافة تفاصيل اللقاء، المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بالجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمثل الزمالك في اجتماع الغد كلا من الدكتور منتصر الرملاوي ومصطفى ميلا مدير المهمات بالفريق الأول لعرض الملابس الخاصة بالفريق .

كما يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد رادس، وذلك للحديث عن مباراة الترجي التونسي.

فيما حرص يامن بن ذكري ووسام العابدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابقان، على زيارة بعثة الزمالك في فندق الإقامة بتونس، وعقد الثنائي جلسة سريعة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، للاطمئنان على البعثة قبل مواجهة الترجي.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة أمس الي تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في طائرة خاصة ، بعد ازمة في سفر الفريق الي السنغال لخوض مواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الماضية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، بعدما تأخرت الطائرة في الجزائر اثناء الترانزيت مما ادي لوصول الفريق الي السنغال بعد رحلة 24 ساعة.

وحرصت إدارة نادي الزمالك علي تفادي أخطاء الرحلة السابقة ، بعدما قامت بحجز طائرة خاصة عبر شركة مصر للطيران ، وقام اشرف قاسم المشرف علي الكرة بفريق الزمالك بالاشراف علي كافة الترتيبات الخاصة بالسفر منعا لحدوث أي أزمات تؤثر علي الفريق قبل مباراة الترجي.