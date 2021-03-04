شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء تمنح الزمالك الثقة أمام الترجى في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر نادى الزمالك في السادسة مساء السبت المقبل، مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه نادى الترجى التونسى على الأراضى التونسية في إطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك التى اختارها البرتغالى جايمى باتشيكو كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي، خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل السلبى في أول مباراتين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، بنفس الرصيد خلف مولودية الجزائر صاحب الوصافة، بينما يحتل الترجى المركز الأول من فوز وتعادل برصيد 4 نقاط، ويقبع تونجيث في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتسلح نادى الزمالك بـ3 أشياء قبل مواجهة الترجى..

اللقاءات الأخيرة

يتسلح نادى الزمالك بمواجهاته الماضية أمام بطل تونس، حيث أطاح به من النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز عليه في القاهرة 3 /1 قبل أن يخسر بهدف نظيف في تونس ليودع الترجى البطولة.

ونجح الزمالك في الفوز على الترجى التونسى في مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الأمر الذى يمنح الزمالك الأفضلية في المباراة المقبلة.

استعادة التوازن

يأمل الزمالك في استعادة التوازن المفقود في آخر المباريات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبى في أول مباراتين بالمجموعة والتي تسببت في تواجده في المركز الثالث، لذلك فإن باتشيكو مدرب الفريق الأبيض يطمح في تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في المجموعة والاقتراب خطوة نحو التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

قوة الزمالك

يعول نادى الزمالك على قائمة اللاعبين المميزين في صفوفه للعودة بالثلاث نقاط من تونس، وفى مقدمتهم المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى ، بالإضافة لاستغلال حالة التوهج الذى يعيشها يوسف أوباما هداف الدورى المصري حتى الآن بـ7 أهداف، وغيرهم الكثير القادرين على العودة بصدارة المجموعة حال تعثر مولودية الجزائر أمام تونجيث.