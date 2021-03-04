شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يتأهل لنهائى بطولة روما للمصارعة ويضمن ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة فى التأهل الى الدور النهائى من بطولة روما الدولية التى تقام فى ايطاليا ، بعد التغلب على لاعب الهند نافين ، فى منافسات وزن تحت 130 كجم ، بنتيجة 3\1 .

وجاء فوز عبد اللطيف ، وتأهله للمباراة النهائية ليضمن لمصر ميدالية فى البطولة ، سواء ذهبية أو فضية ، على أن يلتقى مع اللاعب التركى ريزا صاحب فضية اولمبياد ريو ، وبرونزية اولمبياد لندن .

فى المقابل خسر محمد ابراهيم كيشو لاعب المنتخب فى مباراة ربع النهائى ، أمام لاعب روسيا ، بنتيجة 6\5 ، بوزن تحت 67 كجم .

وتشارك فى البطولة من مصر سمر حمزة ايضا ، فى منافسات النسائية ، على أن يطير اللاعبون بعد انتهاء البطولة الى المجر للحاق بمعسكر المنتخب هناك ، و الذى يستمر حتى 16 مارس الجارى .

وغادرت سمر مع مدربها محمد طلبة ، بينما كيشو يرافقه مدربه محمد ابراهيم ، و عبد اللطيف منيع معه أشرف حافظ .