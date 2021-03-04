شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية يلاحق فاركو على قمة مجموعة بحرى بعد رباعية بيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت مباريات الجولة الـ 15 بدورى القسم الثانى للمجموعة الثالثة والتى جاءت فيها نتيجة خمس مباريات بالفوز ومباراتين بالتعادل استمرت بفاركو على قمة المجموعة برصيد 30 نقطة يليه بلدية المحلة برصيد 28 . وجاءت النتائج كالتالى : تعادل الحمام مع الرجاء بهدف لمثله تقدم الحمام عن طريق ديابيه محمد وتعادل الرجاء بأقدام وائل فراج وانتهي لقاء بني عبيد وفاركو بالتعادل السلبي ليرفع فاركو رصيده للنقطة 30. وحقق بلدية المحلة فوزا كبيرا علي بيلا بأربعة أهداف لهدف أحرز أهداف البلدية حسام حسن ومحمود القط ومحمد يحيي وكريم أشرف وأحرز هدف بيلا محمد سكر. وحقق سبورتنج مفاجأة بالفوز علي المنصورة بهدف دون أحرزه العربي جمال. وتعرض أبو قير للهزيمة أمام الأوليمبي بهدفين لهدف تقدم ابو قير عن طريق أحمد عبد الرحمن وتعادل الأوليمبي عن طريق عبد الله الرويني واحرز حسين حمدي هدف الفوز لفريقه. وفاز مالية كفر الزيات علي كفر الشيخ بهدفين دون رد أحرز هدفي المالية احمد سالم من ركلة جزاء و مختار محمد. وتغلب حرس الحدود علي دكرنس بهدف دون رد أحرزه محمد رضا. كما تغلب الجزيرة علي دمنهور بهدف دون رد . وجاء ترتيب فرق المجموعة الثالثة عقب مباريات الجولة 15 -فاركو 30 -حرس الحدود 28 -بلدية المحله 28 -الاولمبى 26 --ابو قير الاسمده 24 -الرجاء المطروحى 20 -مالية كفر الزيات 20 -كفر الشيخ 18 -دكرنس 18 -المنصوره 17 -سبورتنج 16 -دمنهور 16 -الحمام المطروحى 14 -الجزيره المطروحى 14 -بيلا 11 -بنى عبيد 9