شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مارس انطلاق الدورالثانى لنهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة ، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كلا من ، القناة مع الزمالك و سموحة مع الأهلى وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

و تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم ، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.

تقام غدا الجمعة الجولة السادسة بنهائيات الدور الأول بمواجهات بين كلا من : الداخلية مع الأهلى وسبورتنج مع الزمالك والترسانة مع سموحة وهليوبوليس مع بتروجت، فيما تشهد الجولة السابعة المقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل مواجهات بين كلا من، هليوبوليس مع القناة وبتروجت مع الترسانة وسموحة مع سبورتنج والزمالك مع الداخلية والأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى.

فيما تم تحديد يوم 10 مارس الجارى موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من الجولة الرابعة بدورى الطائرة بسبب تواجد مدرب الترسانة هانى عبد الحميد مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى أقيمت وقتها باستاد القاهرة.