شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لحسام البدرى 20 مارس للحديث عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، مؤتمرا صحفيا يوم 20 مارس الجارى للحديث عن مباراتىّ الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

ويتطرق البدرى للحديث عن اختياراته الفنية للمباراتين وبرنامج الاعداد وأهدافه من مواجهة كينيا وجزر القمر، كما سيتحدث عن خطة المنتخب للمرحلة المقبل.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي كينيا وجزر القمر عقب انتهاء مشاركتي الاهلي و الزمالك في مباريات الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا بينما يرتبط بيراميدز بمباراة في البطولة الكونفدرالية يومي 16و17 مارس .

ويرسل مسئولو منتخب مصر أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاءهم لمباراتي كينيا وجزر القمر خلال ال48 ساعة المقبلة وتحديدا يوم السبت المقبل حيث تنص اللوائح علي ارسال المنتخبات أستدعاءات للاعبين قبل المعسكر بأسبوعين.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري علي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي و محمود تريزيجيه نجم استون فيلا و محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي و أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي و احمد حسن كوكا لاعب اوليمبياكوس اليوناني و مصطفي محمد مهاجم جالاطا سراي التركي.

كما أتفق الجهاز الإداري على تخصيص ملاعب لتدريب الفراعنة يومي 23 و 24 مارس بكينيا خاصة أن المنتخب سيسافر هناك يوم 22 مارس.