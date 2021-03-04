على ملعب رادس الفرعي.. الزمالك يستعد للترجي بحضور السفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل في السادسة مساءً على ملعب رادس.

وخاض الزمالك مرانه على الملعب الفرعي في استاد رادس بحضور كل لاعبي الفريق بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي عقد جلسة مع اللاعبين بحضور مدير الكرة عبد الحليم علي لمطالبتهم بالفوز.

وحضر إيهاب فهمي سفير مصر في تونس المران لمؤازرة الزمالك قبل مواجهة الترجي، وتقديم الدعم اللازم للفريق وجعل مهمة الفريق الأبيض أسهل في تونس.

وكان الزمالك قد تعاقد مع شركة لتعقيم الأدوات الرياضية في تونس، وكذلك غرف اللاعبين في مقر الإقامة وبقاعات المحاضرات حتى لا يفقد الفريق أي لاعب قبل لقاء الترجي.