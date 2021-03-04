أشرف قاسم: لاعبو الزمالك يقدرون أهمية مباراة الترجي.. والجميع في قمة التركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

طمأن المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أشرف قاسم جماهير ناديه بخصوص بعثة فريق الكرة بتونس.

وأشار قاسم، وفقاً للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن كل أمور البعثة تسير بشكل جيد قبل مواجهة الترجي التونسي، قائلاً: "لاعبو الزمالك يقدرون قيمة النادي ومدى أهمية اللقاء، ونتمنى التوفيق للفريق لتحقيق الانتصار واعتلاء قمة المجموعة".

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك:"جميع أفراد البعثة في قمة التركيز، لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، والأحاديث بين اللاعبين لا تنقطع".

وأتم قاسم تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارة ناديه تدعم بعثة الفريق وتثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، والعودة من تونس بنتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الزمالك.

ويلتقي الزمالك نظيره الترجي، في السادسة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.