"اتهمت ظلماً"..لاعب انقرة جوتشو يكشف تفاصيل واقعة طرد مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تحدث إبراهيم أكداغ لاعب أنقرة جوتشو الذي تسبب في طرد مهاجم جالاتا سراي مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري في مباراة الفريقين أمس الأربعاء بالدوري التركي، عن الواقعة ما إذا كان مبالغًا في رد فعله.

وقال لاعب أنقرة جوتشو في تصريحات نقلها موقع "أجان سبور" التركي: "هناك اتهامات توجه لي، دعني أشرح الموقف، مصطفى محمد خرجت الكرة في قدمه، وبدأت في التحرك ظنًا مني بأنه فقط السيطرة عليها، لكن عندما أدركت أنني لا أستطيع الوصول لها قررت التحرك بينه وبين المرمى".

وتابع: "الكل يقول إن إبراهيم هو الذي تحرك نحوه، هل هذا ممكن؟ فبينما كنت أتحرك؛ لأكون في ظهر مصطفى محمد رفع اللاعب مرفقه في الاتجاه الذي سأتحرك نحوه، أنا لا أقول إن اللعبة تستحق بطاقة حمراء، لكن من الخطأ أن يقال بأن إبراهيم هو من ارتطم به، في حين أن مصطفى هو من تحرك نحوي".

وأضاف: "عندما قال لاعبو جالاتا سراي بأنه لا يوجد دماء الطبيب أظهر للحكم الدماء على الضمادة، أنا أقول لك مجددًا، من الممكن أن نناقش إن كانت الكرة تستحق بطاقة صفراء أو حمراء، لكن ليس من الممكن بالنسبة لي أن أكون أنا المتسبب في هذا الأمر."

وواصل: "الله يعلم نيتي وما في قلبي، قد يحق للمنافس أن يغضب، فهم يلعبون من أجل الفوز بالبطولة، لكنني آسف على من اتهمني دون أن يعلم ما في قلبي، هدفي كان أن أتواجد بين اللاعب ومرمى فريقي، وفي موقف الأمس، لو أن مرفق محمد ضرب أسناني أو أنفي لهشم أيًا منهما".