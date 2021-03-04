مصدر لـ"الخليج 365": كهربا يتدرب منفرداً حتى إشعار أخر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخضع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لتدريبات فردية بعيداً عن الفريق الذي يستعد لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن إيقاف اللاعب لمدة شهر بداية من 3 مارس الجاري، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه بالتعليمات وفقاً لما جاء في البيان.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365" إن كهربا لن يظهر في التدريبات الجماعية على الأقل حتى موعد مباراة فيتا كلوب، وبعد مواجهة الفريق الكونغولي سيتم تحديد مصيره سواء باستمرار المران الفردي او الانخراط في التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر أن كهربا سيخضع لتدريبات في النادي الصحي "الجيم" يوم السبت المقبل بعيداً تماماً عن إقامة الفريق الذي سيلعب في اليوم ذاته ضد فيتا كلوب.

وعلى جانب أخر خاض الأهلي مرانه اليومي على ملعب مختار التتش بعد خضوع اللاعبين لمسحة للكشف عن فيروس "كورونا" وفقاً لإجراءات وبروتوكول "كاف" الطبي.

وحضر الثنائي محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات بصورة طبيعية في المران والخضوع للمسحة، بعد أن تأكدت سلامتهما من الإصابات الأخيرة.