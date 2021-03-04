مصدر لـ"الخليج 365": كهربا يتدرب منفردًا حتى إشعار آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن غياب محمود عبدالمنعم كهربا جناح أيسر الفريق الأول عن الحضور للمران جاء باتفاق مع إدارة الكرة خاصة قبل مباراة فيتا كلوب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم إن كهربا لن يتواجد في التدريبات الجماعية حتي مباراة فيتا كلوب الكونغولي لفرض مزيد من الأستقرار قبل مواجهة مهمة تحدد مصير الفريق في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن كهربا سيعود للمران داخل الجيم بإستاد مختار التتش يوم السبت بعيدأ عن الفريق الذي سيخوض في التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة مباراة فيتا كلوب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أنه بعد تلك المباراة سوف يتم تحديد موقف كهربا من التدريبات وإن كان سيكون مرانه في نفس توقيت الفريق ولكن بشكل منفرد لحين إشعار آخر.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش بعد أن خضع اللاعبون والجهاز الفني لمسحة طبية طبقاً للإجراءات الإحترازية والقواعد الطبية التي يقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مباريات البطولات القارية.

وشهد المران انتظام محمد مجدي أفشه وحسين الشحات بشكل طبيعي كما أشرنا أمس بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضعا لها سلامتهما تمامًا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد قرر توقيع عقوبة على محمود كهربا بالإيقاف عن المباريات الرسمية شهرًا وعقوبة مالية تصل الي 200 ألف جنيه.