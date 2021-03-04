مدرب دجلة السابق بابا فاسيليو يزور مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

تواجد المدير الفني القبرصي السابق لفريق وادي دجلة، بابا فاسيليو، بمران فريق الأهلي، عصر اليوم الخميس، الذي أُقيم بملعب مختار التتش بمنطقة الجزيرة.

واجتمع المدرب القبرصي على هامش زيارته لمران الأهلي مع مدير الكرة بالقلعة الحمراء، سيد عبد الحفيظ وكذلك المدير الفني، الجنوب أفريقي بيستو موسيماني.

ويأتي تواجد القبرصي بابا فاسيليو في مران الأهلي في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية "Pro" التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية، ومن ثم جاء اختياره للنادي الأهلي، بالإضافة إلى العلاقة الطيبة التي تربطه بالمسئولين والمدير الفني بيتسو موسيماني، الذي سبق أنه واجهه لاعبًا في الدوري اليوناني ومدربًا عندما واجهه خلال قيادة وادي دجلة.

ووجه بابافسيليو الشكر إلى النادي الأهلي ومسئوليه، بعد السماح له بالتواجد داخل النادي الأهلي؛ لمساعدته عمليًا في تجديد رخصته التدريبية من خلال الدراسة التي يقوم بإعدادها في الوقت الحالي.