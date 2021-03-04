تعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "المحلة" ضمن حسابات الأسبوع الخامس عشر بمسابقة دوري We المصري.

المباراة شهدت إثارة مبكرة عن طريق طرد فادي فريد في الدقيقة 13، قبل أن يهدر أحمد الشيخ فرصة إدراك الهدف الأول من خلال إهداره ضربة جزاء في الدقيقة 27.

وأصبح رصيد غزل المحلة 18 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل اقتنص البنك الأهلي نقطة ليصبح رصيده 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري، في المقابل يلعب البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان - محمد فتح الله - هشام بلحة - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - يحيى حامد - أحمد الشيخ - أحمد عادل - أحمد عيد - أحمد الندري - عبده يحيى.

تشكيل البنك الأهلي: أحمد السعدني - محمد دبش - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - محمد بسيوني - محمود سيد - معروف يوسف - موسى دياوارا - فالديميرو إستريلا - فادي فريد.