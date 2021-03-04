"بن ذكري" و"العابدي" يدعمان الزمالك في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

زار الثنائي التونسي السابق بصفوف الزمالك، يامن بن ذكري ووسام العابدي، بعثة القلعة البيضاء التي وصلت بلادهم؛ استعداداً لمباراة الترجي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الثنائي التونسي جلسة مع مواطنهما المحترف بصفوف الزمالك، فرجاني ساسي في وجود مدير الكرة عبدالحليم علي؛ للاطمئنان على البعثة قبل مباراة الترجي.

ويخوض الزمالك، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد مباراته أمام الترجي مرانه؛ استعداداً للقاء، بعدما تخضع بعثة الفريق لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا.

ويلتقي الزمالك نظيره الترجي، في السادسة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.