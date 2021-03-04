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"بن ذكري" و"العابدي" يدعمان الزمالك في تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

زار الثنائي التونسي السابق بصفوف الزمالك، يامن بن ذكري ووسام العابدي، بعثة القلعة البيضاء التي وصلت بلادهم؛ استعداداً لمباراة الترجي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الثنائي التونسي جلسة مع مواطنهما المحترف بصفوف الزمالك، فرجاني ساسي في وجود مدير الكرة عبدالحليم علي؛ للاطمئنان على البعثة قبل مباراة الترجي.

ويخوض الزمالك، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد مباراته أمام الترجي مرانه؛ استعداداً للقاء، بعدما تخضع بعثة الفريق لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس .

ويلتقي الزمالك نظيره الترجي، في السادسة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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